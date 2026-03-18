Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Редактор L’Équipe: если Сафонов расслабится, Шевалье снова получит свой шанс в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер поделился мыслями об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после разгромной победы в матче с «Челси» (3:0) в рамках ответной встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Сафонов сначала выглядел немного нервно. Игроки «Челси», судя по всему, решили оказывать на него физическое давление, но судья хорошо его защищал. Затем Сафонов отлично сыграл на линии ворот. Он совершал впечатляющие прыжки, которые окончательно выбили «Челси» из колеи. Он получил 8 из 10 баллов в L’Équipe, что является отличной оценкой. Но нет, Шевалье не утратил свои шансы полностью. Во Франции его считают нашей главной надеждой на позиции вратаря, поэтому, если Сафонов расслабится, допустит ошибки, Шевалье снова получит свой шанс в «ПСЖ», — сказал Леклер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё! Видео
