Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Пресс-служба Федерации футбола Сенегала сообщила, что организация подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола о присуждении Марокко победы на Кубке Африки — 2026. В опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Сенегала сказано, что организация намерена «защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами».

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте.

Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 д. вр.