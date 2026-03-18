Мостовой: волнение может быть в Лиге чемпионов, а перед Махачкалой странно волноваться

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признался, что футболисты сине-бело-голубых не волнуются в матчах с соперниками уровня махачкалинского «Динамо». Команды сыграют в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сегодня, 18 марта.

— Игроки «Зенита» совсем не переживают во время игры?

— Это наша работа, которую мы делаем каждый день. Волнение бывает, когда Лига чемпионов, другие большие матчи, кубковые финалы. А если с той же Махачкалой несколько раз за сезон встречаешься, как-то странно волноваться и переживать. Даже если это игра на вылет. Когда соперников знаешь вдоль и поперёк, волнения вообще нет, — приводит слова Андрея Мостового официальный сайт клуба.