В Норвегии считают, что Хайкин не виноват в вылете «Будё-Глимт» из Лиги чемпионов

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о поражении «Будё-Глимт» от «Спортинга» (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, упомянув российского вратаря Никиту Хайкина.

«Вылет из Лиги чемпионов от «Спортинга» — печальный вечер для «Будё-Глимт», для норвежского футбола и для Хайкина. Но ирония в том, что без него как вратаря они, вероятно, потеряли бы ещё больше. Хайкин провёл чрезвычайно напряжённый вечер, имея перед собой никудышную защиту.

Вся команда была в более или менее плачевном состоянии, и им был преподан хороший урок. Тем не менее Хайкин ни в чём не виноват. Он мог бы выйти в поле и попытаться перехватить передачу, которая привела к счёту 2:0, но не уверен, что это помогло бы», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.