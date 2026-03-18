«Тоттенхэм» — «Атлетико» М: трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм» (Англия) и мадридский «Атлетико» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 5:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.