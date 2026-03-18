Бубнов оценил на пятёрку игру «Спартака» в проигранном матче с «Зенитом»

Бубнов оценил на пятёрку игру «Спартака» в проигранном матче с «Зенитом»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки московскому «Спартаку» и санкт-петербургскому «Зениту» по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, игру сине-бело-голубых и красно-белых Бубнов оценил на пять баллов из пяти.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошёл в минувшую субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Голы забили Александр Соболев и Джон Дуран.

Фото: Кадр из «Коммент.Шоу»

Фото: Кадр из «Коммент.Шоу»

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (45) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (35) — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (46).

Материалы по теме
Бубнов назвал самый главный матч 21-го тура РПЛ
