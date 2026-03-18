В Норвегии оценили перспективы Хайкина в сборной после 0:5 от «Спортинга» в Лиге чемпионов

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о перспективах вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в сборной Норвегии после поражения от «Спортинга» (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«С точки зрения результата и, что не менее важно, события, безусловно, это худший матч в карьере Хайкина в Норвегии. Но он был лучшим игроком «Будё-Глимт» и по иронии судьбы мог бы укрепить свои перспективы в национальной команде Норвегии.

Сегодня также состоится пресс-конференция с участием Столе Сольбаккена, тренера национальной команды, которая может принести какие-то новости», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.