В Норвегии оценили перспективы Хайкина в сборной после 0:5 от «Спортинга» в Лиге чемпионов
Поделиться
Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о перспективах вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в сборной Норвегии после поражения от «Спортинга» (0:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34' 2:0 Гонсалвеш – 61' 3:0 Суарес – 78' 4:0 Араухо Вильчес – 92' 5:0 Нел – 120+1'
«С точки зрения результата и, что не менее важно, события, безусловно, это худший матч в карьере Хайкина в Норвегии. Но он был лучшим игроком «Будё-Глимт» и по иронии судьбы мог бы укрепить свои перспективы в национальной команде Норвегии.
Сегодня также состоится пресс-конференция с участием Столе Сольбаккена, тренера национальной команды, которая может принести какие-то новости», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
- 18 марта 2026
-
14:56
-
14:55
-
14:44
-
14:40
-
14:39
-
14:27
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:55
-
13:40
-
13:26
-
13:25
-
13:22
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:40
-
12:15
-
11:58
-
11:43
-
11:34
-
11:30
-
11:27
-
11:26
-
11:15
-
10:59
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:32
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:00