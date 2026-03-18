«Горжусь командой!» Капитан «Краснодара» Сперцян высказался о разгроме ЦСКА в Кубке России

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о разгромной победе своей команды над ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра завершилась победой «быков» со счётом 4:0.

«Горжусь командой! Очень рад, что смогли подарить вам эту важную победу вчера. Спасибо каждому за поддержку на стадионе!» — написал Эдуард Сперцян в своём телеграм-канале.

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.