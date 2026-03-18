«Горжусь командой!» Капитан «Краснодара» Сперцян высказался о разгроме ЦСКА в Кубке России
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о разгромной победе своей команды над ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра завершилась победой «быков» со счётом 4:0.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Горжусь командой! Очень рад, что смогли подарить вам эту важную победу вчера. Спасибо каждому за поддержку на стадионе!» — написал Эдуард Сперцян в своём телеграм-канале.
«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.
Материалы по теме
