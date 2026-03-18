Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя из-за угрозы атаки БПЛА в Краснодаре

Комментарии

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как команда будет добираться в столицу после игры Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). По его словам, вылет в Москву состоится из Ставрополя. Ранее «РИА Новости Спорт» сообщило, что футболисты ЦСКА не смогли напрямую вылететь из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт. Нет гарантий, что в течение дня его откроют. Мы перенесли аэропорт отправления и выехали из Краснодара в Ставрополь, где планируем быть через четыре с половиной часа. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован вечером, так как аэропорт работает до восьми вечера», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android