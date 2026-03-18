ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя из-за угрозы атаки БПЛА в Краснодаре
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как команда будет добираться в столицу после игры Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). По его словам, вылет в Москву состоится из Ставрополя. Ранее «РИА Новости Спорт» сообщило, что футболисты ЦСКА не смогли напрямую вылететь из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт. Нет гарантий, что в течение дня его откроют. Мы перенесли аэропорт отправления и выехали из Краснодара в Ставрополь, где планируем быть через четыре с половиной часа. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован вечером, так как аэропорт работает до восьми вечера», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
