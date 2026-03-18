ЦСКА вылетит в Москву из Ставрополя из-за угрозы атаки БПЛА в Краснодаре

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как команда будет добираться в столицу после игры Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). По его словам, вылет в Москву состоится из Ставрополя. Ранее «РИА Новости Спорт» сообщило, что футболисты ЦСКА не смогли напрямую вылететь из Краснодара из-за угрозы атаки БПЛА.

«Аэропорт Краснодара на текущий момент закрыт. Нет гарантий, что в течение дня его откроют. Мы перенесли аэропорт отправления и выехали из Краснодара в Ставрополь, где планируем быть через четыре с половиной часа. Вылет из аэропорта Ставрополя запланирован вечером, так как аэропорт работает до восьми вечера», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.