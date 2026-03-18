Мор: Рейс и Мойзес вели себя абсолютно неадекватно с первых минут матча с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (4:0). Игроки армейцев Матеус Рейс и Мойзес были удалены по ходу этой встречи.

«Если ранее я искал оправдания для ЦСКА, то матч с «Краснодаром» они полностью провалили. Армейцы вышли на поле абсолютно морально неготовыми. С какой концентрацией вышел «Краснодар»! Тот же Кордоба, которого всю игру били, толкали, особенно защитники. Рейс и Мойзес вели себя абсолютно неадекватно с первых минут матча.

Насколько футболисты «Краснодара» вышли заряженными с пониманием, что им нужно делать. Не отвечали ни на какие провокации. Всё это вылилось в то, что в ЦСКА две красные карточки за неспортивное поведение. Здесь вопрос в дисциплине. ЦСКА полностью уступил в этом аспекте. Они вышли не в футбол играть, а провоцировать», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.