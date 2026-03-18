Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Полузащитник «Краснодара» Батчи: у нас была цель сделать всё возможное в матче с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

— Матчи с ЦСКА называют противостоянием, но при этом они нанесли один удар по воротам. Тебя это удивило?
— ЦСКА так против нас сыграл сегодня, потому что мы сегодня вышли на поле очень заряженными и подготовленными. Когда мы выходим на поле с таким настроем, очень сложно любому сопернику против нас играть. У нас была цель сделать всё возможное, чтобы идти дальше в Кубке. Мы это сделали, — сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

