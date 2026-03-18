Полузащитник «Краснодара» Батчи: у нас была цель сделать всё возможное в матче с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 4:0.

— Матчи с ЦСКА называют противостоянием, но при этом они нанесли один удар по воротам. Тебя это удивило?

— ЦСКА так против нас сыграл сегодня, потому что мы сегодня вышли на поле очень заряженными и подготовленными. Когда мы выходим на поле с таким настроем, очень сложно любому сопернику против нас играть. У нас была цель сделать всё возможное, чтобы идти дальше в Кубке. Мы это сделали, — сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.