«Больше смеялся». Игорь Шалимов — о потасовке между Талалаевым и Челестини

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек армейцев Энрике Кармо шёл исполнять аут. Кармо толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Нагайцев оттолкнул швейцарца.

«У меня не получается серьёзно говорить об этом моменте — больше смеялся, потому что понимал, что никакой драки не будет. Будут толкаться, пихаться, кричать «держите меня семеро, пойдём выйдем». Но все прекрасно понимают, чем это чревато — если будет драка, то получат все по есть матчей. Когда мы серьёзно относимся к этой стычке, надо посмотреть, что недавно было в одном из матчей в Бразилии — там реально люди друг друга душили. У нас же тренер спровоцировал, игрок ЦСКА вместо того, чтобы просто взять другой мяч и ввести его в игру, повёлся на эту провокацию и началась толкучка. Толкались все, в том числе главные тренеры. Комичная история. Чтобы посмеялись все, надо было не держать Талалаева и Челестини — проверить силы, потому что пока увидели только жесты», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».