Радимов: Солари сделал подлость по отношению к игрокам «Спартака» в матче с «Зенитом»

Российский бывший футболист Владислав Радимов оценил эпизод с первым 11-метровым ударом в ворота «Спартака» по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв указал на «точку» за фол Пабло Солари на Дугласе Сантосе. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

«Конечно же, «Зениту» нужна была победа, он её добился. Первый тайм «Зенит» сыграл очень плохо, это действительно так, и это заслуга «Спартака». «Спартак» вышел без нападающего, без Жедсона в основном составе, уделил внимание контролю мяча в средней зоне, нежели какому-то агрессивному и вертикальному футболу. То есть «Спартак» контролировал ход встречи и в первом тайме смотрелся предпочтительнее, хотя по моментам-то не было ни туда, ни сюда.

«Зенит» играл очень плохо, не знал, как выйти из обороны, крайние нападающие вообще непонятно зачем были на поле, но Семак с заменами не спешил. Хотя можно было того же Глушенкова заменить ещё раньше. Но этот пенальти… Вот в индивидуальном виде спорта человек может творить что хочет, ты отвечаешь за себя. Но Солари в этом моменте сделал даже не глупость, а подлость по отношению к партнёрам», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».