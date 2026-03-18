Мостовой: носили Челестини на руках, а сейчас если подбрасывают, ловить не будут

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался об игре и результатах ЦСКА после возобновления текущего сезона. В рамках Мир РПЛ армейцы потерпели три поражения в трёх весенних матчах и вылетели из Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Все ищут ответ, что произошло с ЦСКА. Несколько месяцев назад все носили Челестини на руках. А сейчас если и подбрасывают, то ловить не будут (смеётся). Всё делают так же, как и раньше, но сейчас не получается. Здесь нет лекарства. Главное — как можно быстрее начать выигрывать. Разве ЦСКА по игре уступал «Балтике»? Нет. Разве уступали «Краснодару»? Просто случилось удаление», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.