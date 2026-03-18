Главная Футбол Новости

«Дебилизм». Бубнов — о праздновании Соболева гола «Спартаку» в маске

«Дебилизм». Бубнов — о праздновании Соболева гола «Спартаку» в маске
Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал нападающего «Зенита» Александра Соболева за празднование гола в ворота «Спартака» (2:0) во встрече 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 45-й минуте нападающий реализовал пенальти и отпраздновал забитый мяч в маске для дайвинга, ответив на иронию в свой адрес в анонсе матча от пресс-службы красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Соболев забил гол. С пенальти. Пенальти от структуры игры не зависит. Пенальти вон Дуран вышел и тоже забил. Он сказал: «Я в порядке», там идиотизм вот этот вот (Бубнов жестами показал, как надевает плавательную маску. — Прим. «Чемпионата»). «Я в составе буду играть». Ну это же дебилизм.

— Почему дебилизм-то? Оригинальное празднование. Ответ на ролик «Спартака».
— Да все сказали… Даже Радимов сказал, все зенитовские сказали, что это дебилизм. Жёлтую карточку дали ему за это? Штрафовать надо, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

