Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Сафонов вытянул свой золотой билет — он основной вратарь «ПСЖ»

Александр Мостовой: Сафонов вытянул свой золотой билет — он основной вратарь «ПСЖ»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Сафонов правильно сделал, что ушёл в «ПСЖ». Он получает удовольствие от футбола и от жизни. Век футболиста очень короткий. Мы говорили, что на фоне Доннаруммы Сафонов не будет основным. Однако он прочувствовал на себе эту среду. Сейчас он вытянул свой золотой билет. Шевалье сидит на лавке. Представляю, что он думает, когда его показывают: «Меня купили, а я сижу. Все победы мимо меня». Такова жизнь вратаря. Такое бывает. Сафонов испытал это на себе в прошлом году. Сейчас он основной вратарь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Сафонов провёл за французский клуб 15 матчей (1380 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

