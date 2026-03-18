Экс-игрок ЦСКА Иванов раскритиковал игру команды в весеннем отрезке

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о кризисе армейской команды в весенней части текущего сезона. Москвичи проиграли три матча подряд в Мир РПЛ, а также вылетели из Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«ЦСКА полностью провалил весенний отрезок. Хотя точечно укрепились. Но что-то связано с подготовкой. Тут больше вопрос к тренерскому штабу. Но бороться надо до конца! Всё возможно. Можно выдать серию побед и будешь наверху. Главное — выйти из сложившейся ситуации. Для клуба она непростая. В чемпионате пока без побед, в Кубке вылетели. Неожиданно для меня», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.