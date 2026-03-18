Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов назвал виновного в скандальной потасовке между Талалаевым и Челестини

Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. «Балтика» выиграла со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

— В матче «Балтики» и ЦСКА состоялся главный скандал тура. Кто закипел? Кто прав, кто виноват, на ваш взгляд?
— Виноват точно Талалаев, который всё это спровоцировал. Игрока ЦСКА, который его толкнул, я прекрасно понимаю — ты проигрываешь, последние минуты, и тренер демонстративно такое делает. Я такого вообще не видел никогда в футболе. Ну, откидывают мяч куда-то в сторону, пропускает мяч тренер. Но чтобы так? Ну а конфликт между Челестини и Талалаевым из ряда вон, я думаю, что оба понесут наказание, матча по три получат. Будут смотреть с трибуны теперь. При этом Челестини понять тоже можно — команду пророчат чуть ли не в чемпионы, а ты все три игры после рестарта проигрываешь. Конечно же, нервы тоже на пределе, наверное, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android