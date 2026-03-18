Владислав Радимов назвал виновного в скандальной потасовке между Талалаевым и Челестини

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. «Балтика» выиграла со счётом 1:0.

— В матче «Балтики» и ЦСКА состоялся главный скандал тура. Кто закипел? Кто прав, кто виноват, на ваш взгляд?

— Виноват точно Талалаев, который всё это спровоцировал. Игрока ЦСКА, который его толкнул, я прекрасно понимаю — ты проигрываешь, последние минуты, и тренер демонстративно такое делает. Я такого вообще не видел никогда в футболе. Ну, откидывают мяч куда-то в сторону, пропускает мяч тренер. Но чтобы так? Ну а конфликт между Челестини и Талалаевым из ряда вон, я думаю, что оба понесут наказание, матча по три получат. Будут смотреть с трибуны теперь. При этом Челестини понять тоже можно — команду пророчат чуть ли не в чемпионы, а ты все три игры после рестарта проигрываешь. Конечно же, нервы тоже на пределе, наверное, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».