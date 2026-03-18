Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Игроки подвели клуб». Иванов — о двух удалениях ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и армейцами (4:0). Игроки ЦСКА Матеус Рейс и Мойзес были удалены по ходу этой встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Не скажу, что «Краснодар» сотворил что-то невероятное. ЦСКА должен был добиться нужного результата. Но «быки» не вышли на матч играть просто так — была задача пройти. Они с ней справились, но благодаря футболистам ЦСКА, которые допустили грубейшие ошибки в плане дисциплины. Удаление сломало игру. Профессионалы не должны себя так вести и получать такие красные карточки. В первом моменте никто не провоцировал! Игрока держали персонально, а он бьёт — удаление справедливо. Позволил себе подвести команду.

«Краснодару» это было на руку. Игра шла хорошо. Добились положительного результата. Потом ещё одно удаление у армейцев. Как можно себя так вести? Хватать в центре поля игрока руками. Это же не самбо! Футболисты подвели клуб», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
