«Игроки подвели клуб». Иванов — о двух удалениях ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и армейцами (4:0). Игроки ЦСКА Матеус Рейс и Мойзес были удалены по ходу этой встречи.

«Не скажу, что «Краснодар» сотворил что-то невероятное. ЦСКА должен был добиться нужного результата. Но «быки» не вышли на матч играть просто так — была задача пройти. Они с ней справились, но благодаря футболистам ЦСКА, которые допустили грубейшие ошибки в плане дисциплины. Удаление сломало игру. Профессионалы не должны себя так вести и получать такие красные карточки. В первом моменте никто не провоцировал! Игрока держали персонально, а он бьёт — удаление справедливо. Позволил себе подвести команду.

«Краснодару» это было на руку. Игра шла хорошо. Добились положительного результата. Потом ещё одно удаление у армейцев. Как можно себя так вести? Хватать в центре поля игрока руками. Это же не самбо! Футболисты подвели клуб», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.