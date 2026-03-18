Орлов предложил «Зениту» оштрафовать Соболева

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов предложил «Зениту» оштрафовать нападающего Александра Соболева за празднование гола с маской для ныряния в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Форвард таким образом ответил на троллинг со стороны красно-белых в предматчевом ролике. Однако за это празднование Соболев получил жёлтую карточку.

«Молодец Соболев. У него характер. Спорт — это характер. Конечно, Александр не такой техничный, как бразильцы. Но если он спасает команду и уверенный в себе… Московский «Спартак» сделал хороший ролик про эти очки. Но Соболев же жёлтую карточку получил. А жёлтые карточки суммируются — и ты в следующей встрече можешь подвести команду, когда нужно будет играть ответственный матч. Поэтому за жёлтую карточку нужно [Соболева] штрафовать, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».