Главная Футбол Новости

Орлов предложил «Зениту» оштрафовать Соболева

Орлов предложил «Зениту» оштрафовать Соболева
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов предложил «Зениту» оштрафовать нападающего Александра Соболева за празднование гола с маской для ныряния в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Форвард таким образом ответил на троллинг со стороны красно-белых в предматчевом ролике. Однако за это празднование Соболев получил жёлтую карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Молодец Соболев. У него характер. Спорт — это характер. Конечно, Александр не такой техничный, как бразильцы. Но если он спасает команду и уверенный в себе… Московский «Спартак» сделал хороший ролик про эти очки. Но Соболев же жёлтую карточку получил. А жёлтые карточки суммируются — и ты в следующей встрече можешь подвести команду, когда нужно будет играть ответственный матч. Поэтому за жёлтую карточку нужно [Соболева] штрафовать, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Дебилизм». Бубнов — о праздновании Соболева гола «Спартаку» в маске
