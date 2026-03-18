Гришин — о Челестини: иностранец никогда не уйдёт из клуба, будет ждать неустойку

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о главном тренере армейцев Фабио Челестини.

«Здесь уже решать клубу: состав неплохой, а игры совсем нет. Нормальный человек, особенно иностранец, никогда не уйдёт из клуба, будет ждать неустойку. Это аксиома. Думаю, что ЦСКА будет бодаться до конца сезона. Сейчас уже ничего не поменять. Какой бы тренер сейчас ни пришёл, команда готова именно так, как она готова. Что-то невозможно будет сделать. Потому что осталось девять матчей до конца чемпионата и полтора месяца.

Легче потерпеть, и, если тренер не вывозит, руководству надо делать выводы и искать нового тренера. Видно невооружённым глазом, что команда играет не очень хорошо. Сейчас ЦСКА может взять 12 очков в матчах с «Динамо» Махачкала, «Акроном», «Сочи» и «Крыльями Советов». И может, ситуация поправится», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.