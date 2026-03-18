Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов: Вендел умышленно ударил Зобнина по животу. Карасёв то ли пожалел, то ли не увидел

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о нарушении правил полузащитника «Зенита» Вендела в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

В одном из эпизодов бразилец умышленно ударил ногой в грудь игрока «Спартака» Романа Зобнина, когда они вместе упали на газон. Главный арбитр Сергей Карасёв наказал Вендела лишь жёлтой карточкой.

«А ещё Вендел по животу ударил человека ногой… То ли Карасёв пожалел, то ли не увидел. Сам факт — Вендел умышленно это делал. Уже эпизод прошёл, и это был его лишний ход», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

