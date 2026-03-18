Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов — о Талалаеве: как неадекват руководит командой и анализирует?

Александр Бубнов — о Талалаеве: как неадекват руководит командой и анализирует?
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в крайне негативной форме высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве. Возглавляющий калининградскую команду специалист был удалён с поля по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Нобель, ты знаешь, как отношусь к этому быдло-тренеру. Какая у меня к нему неприязнь. Я давно об этом уже сказал. Вот смотри, человек сам публично говорит, что он неадекватен во время игры и ещё два часа после. То есть он не может… Как неадекват руководит командой и анализирует? Теперь, дальше… Он спровоцировал скандал. Красная карточка. Потом — стенка на стенку, и он принимал в этом участие. Это красная карточка? Это ещё [одна] красная карточка!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android