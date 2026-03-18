Александр Бубнов — о Талалаеве: как неадекват руководит командой и анализирует?

Футбольный эксперт Александр Бубнов в крайне негативной форме высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве. Возглавляющий калининградскую команду специалист был удалён с поля по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Нобель, ты знаешь, как отношусь к этому быдло-тренеру. Какая у меня к нему неприязнь. Я давно об этом уже сказал. Вот смотри, человек сам публично говорит, что он неадекватен во время игры и ещё два часа после. То есть он не может… Как неадекват руководит командой и анализирует? Теперь, дальше… Он спровоцировал скандал. Красная карточка. Потом — стенка на стенку, и он принимал в этом участие. Это красная карточка? Это ещё [одна] красная карточка!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».