«Хорошо, что отскочил». Радимов — о Соболеве в матче «Зенита» со «Спартаком»

Российский бывший футболист Владислав Радимов оценил выступление нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Форвард забил гол с пенальти и эпатажно отметил взятие ворот, надев маску для дайвинга.

— Вы раскритиковали Соболева жёстко за маску, но при этом у него уже восемь мячей, он забил три с возобновления сезона. Всё-таки как-то у него что-то проснулось?

— Думаю, что так повлияла конкуренция со стороны Дурана. Соболев понял, что он один из, а Дурана покупают, чтобы он играл в составе. Ну, в этом плане он молодец. Зацепился за свой шанс, назабивал голов, думаю, что сейчас на данный момент он игрок стартового состава. Но вот с этими своими выходками в медиа ему надо сосредоточиться.

Ну, во-первых, получив жёлтую в первом тайме, если бы во втором получил вторую, он бы мог уйти с поля, «Зенит» остался бы вдесятером. А если бы«Спартак» сравнял счёт? Вы представляете, чем бы потеря очков в «золотой гонке» могла обернуться? То есть «Краснодар» бы уже улетел, а игр всё меньше. Это раз. Второе — сам Соболев, получив дисквалификацию в одном из ближайших туров, даст шанс Дурану сыграть и проявить себя. Так что Соболев со всех точек зрения абсолютно, мне кажется, попробовав отыграть эту историю в медиа, может себе сослужить плохую службу. Хорошо, что отскочил — да, не удалили его. А так, в принципе, не думаю, что это то время, когда это надо было делать, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».