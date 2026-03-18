Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: если «Динамо» не будет творить чудес, для «Спартака» всё возможно

Колыванов: если «Динамо» не будет творить чудес, для «Спартака» всё возможно
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансы есть всегда. «Спортинг» вчера в Лиге чемпионов пять забил. Для «Спартака» всё возможно, если «Динамо» не будет творить чудес. У «Спартака» же остаётся Путь регионов, если что. Карседо будет что-то пробовать. Проиграли 2:5 — к матчу будет интерес. Если «Динамо» выйдет сконцентрированным, то проиграть в три гола будет сложно. Но всё бывает. Карседо будет думать, как вскрыть оборону «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android