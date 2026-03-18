Колыванов: если «Динамо» не будет творить чудес, для «Спартака» всё возможно

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена».

«Шансы есть всегда. «Спортинг» вчера в Лиге чемпионов пять забил. Для «Спартака» всё возможно, если «Динамо» не будет творить чудес. У «Спартака» же остаётся Путь регионов, если что. Карседо будет что-то пробовать. Проиграли 2:5 — к матчу будет интерес. Если «Динамо» выйдет сконцентрированным, то проиграть в три гола будет сложно. Но всё бывает. Карседо будет думать, как вскрыть оборону «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.