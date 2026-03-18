Тренер сборной России Кафанов заявил, что Сафонов может стать лучшим вратарём мира

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча прошла накануне и завершилась победой парижан со счётом 3:0.

«Блестящий матч Сафонова. Других слов подобрать не могу. Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сейвов. Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче. Сколько ни пытался «Челси» забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично.

У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты. Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарём французской команды. И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.