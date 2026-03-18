Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием Фёдора Смолова

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу о причинении мужчине вреда здоровью в центре столицы с участием экс-нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдора Смолова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

«По версии дознания, утром 28 мая 2025-го обвиняемый, находясь на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская, в ходе конфликта с группой лиц, среди которых был потерпевший, нанёс ему один удар кулаком в лицо.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы. в результате умышленных действий обвиняемого здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — написано в сообщении.

Напомним, по одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошёл к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка.

Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.