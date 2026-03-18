Эдуард Мор: у «Спартака» схожая с ЦСКА проблема — не хватает дисциплины

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо». Игра пройдёт сегодня, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена».

«Интрига жива. Игра в Краснодаре показала, что ничего невозможного нет. Самое главное — справиться с нервами. У «Спартака» схожая с ЦСКА проблема — не хватает дисциплины. Есть глупые ошибки, но если их убрать, всё будет нормально. Понятно, что три мяча — большой задел для «Динамо», они будут фаворитами, но это не значит, что будет просто», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.