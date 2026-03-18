Александр Бубнов: Челестини побежал пацана спасать, а не Талалаева бить

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ. Специалисты в итоге были удалены с поля, а встреча завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

«Как бы я поступил в этом случае… И об этом уже ЦСКА сделал официальное заявление. Как и по Талалаеву. Молодой игрок, который идёт, совершенно ничего не нарушая, идёт брать мяч. Талалаев вообще не имел права брать в руки этот мяч. Он вот так поступает, бьёт, тот к нему подходит и не сильно толкает, а чуть-чуть. По-моему, он даже показал [жест]: «Ты чего, идиот, что ли?» Понимаешь? После этого вся скамейка вскакивает неадекватная, как и тренер, и летит на этого пацана! Там двухметровый вратарь, он его убить мог. Полетели на Кармо. А эти (тренерский состав ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») стоят в зоне… И тоже, если бы я главный тренер был, на пацана полетела толпа неадекватных людей… Чего делать?! Он (Челестини. — Прим. «Чемпионата») побежал не Талалаева бить, а пацана защищать!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».