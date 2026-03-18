Главная Футбол Новости

Кварацхелия похвалил Сафонова после победы «ПСЖ» над «Челси» в Лиге чемпионов

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отметил игру голкипера Матвея Сафонова в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась победой парижан со счётом 3:0, что в совокупности с результатом первой игры (5:2) обеспечило команде выход в четвертьфинал.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Матвей был великолепен сегодня вечером. Даже когда мне вручили трофей лучшего игрока матча, я не думал об этом, потому что он провёл потрясающую игру и сделал столько сейвов. Отлично сыграл. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Кварацхелии Get French Football News.

Сафонов совершил девять сейвов, после его выноса и ошибки защитника лондонцев Мамаду Сарра Кварацхелия открыл счёт на шестой минуте. В текущем сезоне Сафонов провёл за французский клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

Материалы по теме
Официально
УЕФА выбрал Хвичу Кварацхелию лучшим игроком матча ЛЧ «ПСЖ» — «Челси»
