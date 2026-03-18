Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов в игре с «Челси» в ЛЧ провёл лучший матч в карьере по предотвращённым голам

Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил девять сейвов и предотвратил 2,3 гола в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0). Тем самым голкипер провёл лучший матч в карьере по предотвращённым голам. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

Ни в одном матче за «ПСЖ» или за «Краснодар» в чемпионате России вратарь не показывал подобной статистики. Матвей Сафонов сыграл 32 встречи за парижский клуб во всех турнирах. В РПЛ голкипер провёл 147 игр.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android