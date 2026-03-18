Сафонов в игре с «Челси» в ЛЧ провёл лучший матч в карьере по предотвращённым голам

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил девять сейвов и предотвратил 2,3 гола в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0). Тем самым голкипер провёл лучший матч в карьере по предотвращённым голам. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ни в одном матче за «ПСЖ» или за «Краснодар» в чемпионате России вратарь не показывал подобной статистики. Матвей Сафонов сыграл 32 встречи за парижский клуб во всех турнирах. В РПЛ голкипер провёл 147 игр.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.