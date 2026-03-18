Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Радимов высказался о разгромном поражении ЦСКА от «Краснодара» в Кубке России

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о разгромном поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Армейцы завершали матч с восемью полевыми игроками после удалений защитников Матеуса Рейса и Мойзеса. У команды пять поражений в шести играх во всех турнирах.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Что бросается в глаза по игре — нерв, поражения не пошли точно на пользу. Ну, как они могут пойти? Но здесь прямо вообще разбалансировка всех футболистов. Физически команды, как мне кажется, на разных передачах играли. Дело не в удалении, в первом тайме уже было видно, что «Краснодар» быстрее, резче. «Краснодар», видно, что набирает этот ритм, а ЦСКА, наоборот, падает в какую-то яму. И те приобретения… Да, мы думали, что это будет борьба за золото, сейчас, конечно, об этом говорить просто невозможно.

Им бы вылезти хотя бы оттуда, куда они попали. И скандал с «Балтикой» пошёл, мне кажется, ещё и во вред. Потому что бывает, что после таких нервных ситуаций ты как-то выправляешься, здесь мы говорим: «Играли ЦСКА — «Краснодар». Сказать, что ЦСКА играл — невозможно, играл «Краснодар», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
Видео
«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android