Владислав Радимов высказался о разгромном поражении ЦСКА от «Краснодара» в Кубке России

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о разгромном поражении ЦСКА от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Армейцы завершали матч с восемью полевыми игроками после удалений защитников Матеуса Рейса и Мойзеса. У команды пять поражений в шести играх во всех турнирах.

«Что бросается в глаза по игре — нерв, поражения не пошли точно на пользу. Ну, как они могут пойти? Но здесь прямо вообще разбалансировка всех футболистов. Физически команды, как мне кажется, на разных передачах играли. Дело не в удалении, в первом тайме уже было видно, что «Краснодар» быстрее, резче. «Краснодар», видно, что набирает этот ритм, а ЦСКА, наоборот, падает в какую-то яму. И те приобретения… Да, мы думали, что это будет борьба за золото, сейчас, конечно, об этом говорить просто невозможно.

Им бы вылезти хотя бы оттуда, куда они попали. И скандал с «Балтикой» пошёл, мне кажется, ещё и во вред. Потому что бывает, что после таких нервных ситуаций ты как-то выправляешься, здесь мы говорим: «Играли ЦСКА — «Краснодар». Сказать, что ЦСКА играл — невозможно, играл «Краснодар», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».