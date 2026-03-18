«Зенит» — «Динамо» Мх: стартовые составы на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 18 марта, состоится матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Дивеев, Вега, Караваев, Барриос, Горшков, Кондаков, Мостовой, Энрике, Дуран.

«Динамо» Мх: Карабашев, Табидзе, Ахмедов, Кагермазов, Джапо, Воронин, Зинович, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.