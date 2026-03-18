Дик Адвокат будет консультировать тренерский штаб «Фейеноорда»

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат будет консультировать тренерский штаб «Фейеноорда», сообщает пресс-служба клуба. 78-летний специалист будет давать советы тренеру команды Робину ван Перси. При этом Адвокат не займёт официальной должности в клубе и не будет находиться на тренерской скамейке во время матчей.

В феврале Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао, которую вывел на чемпионат мира. Он объяснил своё решение желанием быть рядом с дочерью, у которой возникли проблемы со здоровьем. Ранее Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год и сборную России с 2010 по 2012 год. Под его руководством петербуржцы выиграли чемпионат, Суперкубок России и Суперкубок УЕФА, а национальная команда пробилась на чемпионат Европы 2012 года, где не смогла преодолеть групповой этап.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» с 52 очками занимает вторую строчку, уступая ПСВ 16 очков.

