Сафонов выдал лучший перформанс среди российских вратарей в истории ЛЧ — Opta Sports

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов предотвратил 2,3 гола в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Челси» (3:0). Это является лучшим результатом среди российских вратарей в этом турнире с момента начала сбора подобной статистики в 2010 году. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Кроме того, вратарь парижан совершил девять сейвов по ходу матча. Большее количество ударов в Лиге чемпионов среди россиян отражал только голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин (12) в игре с «Ювентусом» (2:3).

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В текущем сезоне в его активе 15 матчей, 17 пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.