«Зенит» — «Динамо» Мх: Дуран реализовал пенальти на 45+9-й минуте

В эти минуты идёт перерыв матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян из Сочи. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+9-й минуте Джон Дуран реализовал пенальти и вывел петербуржцев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.