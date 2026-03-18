Эдуард Мор: в игре Сафонова есть мелкие огрехи, но на данный момент он первый номер «ПСЖ»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Голкипер вышел в стартовом составе парижан в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (5:2, 3:0) и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

«Хотелось бы не сглазить Сафонова. На данный момент он первый номер, это здорово. В матче с «Челси» были хорошие сейвы. Есть мелкие огрехи, но в целом Матвей спасал команду. Самое главное — не сглазить. В спорте всё быстро меняется. Одна-две ошибки — и всё. Хотелось бы, чтобы у Матвея было всё хорошо», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем противостояния «Галатасарай» — «Ливерпуль». В первом матче победу одержали стамбульцы (1:0).