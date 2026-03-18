Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: в игре Сафонова есть мелкие огрехи, но на данный момент он первый номер «ПСЖ»

Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Голкипер вышел в стартовом составе парижан в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (5:2, 3:0) и помог своей команде выйти в четвертьфинал.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 6'     0:2 Баркола – 15'     0:3 Маюлу – 62'    

«Хотелось бы не сглазить Сафонова. На данный момент он первый номер, это здорово. В матче с «Челси» были хорошие сейвы. Есть мелкие огрехи, но в целом Матвей спасал команду. Самое главное — не сглазить. В спорте всё быстро меняется. Одна-две ошибки — и всё. Хотелось бы, чтобы у Матвея было всё хорошо», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем противостояния «Галатасарай» — «Ливерпуль». В первом матче победу одержали стамбульцы (1:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android