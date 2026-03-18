Полузащитник «Челси» Кайседо: поражение от «ПСЖ» нас расстроило, но мы продолжим работать

Полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо прокомментировал поражение своей команды в противостоянии с «Пари Сен-Жермен» (2:5, 0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это поражение нас всех расстроило. Разумеется, понимаем, что «ПСЖ» очень силён. Старались проявить себя максимально, но наш соперник — действующий победитель турнира. Мы сделали всё, что возможно, но у нас не получилось. Хотели бы сыграть лучше, но «ПСЖ» — одна из лучших команд мира. Мы очень огорчены. Каждый из нас был готов сражаться, но играем в нескольких турнирах с матчами раз в два-три дня. Иногда в такой ситуации бывает очень сложно, однако продолжим работать», — приводит слова Кайседо официальный сайт лондонского клуба.