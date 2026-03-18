В РПЛ сообщили об изменении времени начала матча 24-го тура между «Динамо» и «Акроном»

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе начала матча 24-го тура между московским «Динамо» и тольяттинским «Акроном». Игра начнётся в 17:15 по мск, что на 15 минут позже изначально запланированного времени.

«По согласованию с основным вещателем матч 24-го тура «Акрон» — «Динамо» Москва начнётся на 15 минут позже: 13 апреля в 17:15 мск», — сообщает телеграм-канал РПЛ.

На данный момент «Динамо» провело 21 встречу в чемпионате России, набрало 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 46 очков.