Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот — о матче с «Галатасараем»: исторически дома мы играем лучше, чем на выезде

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем». В первой встрече турецкая команда победила со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Позитивный момент заключается в том, что мы наконец сыграем с ними на своём поле при поддержке своих болельщиков. Исторически — и в этом сезоне тоже — мы показываем, что дома играем лучше, чем на выезде. На своём поле мы обыграли «Реал» и «Атлетико» [на общем этапе]. Усердно трудимся над тем, чтобы всё сложилось в нашу пользу, а не в пользу «Галатасарая», как это было в прошлый раз.

В первом матче у нас имелись свои моменты, но мы ими не воспользовались. Отчасти это заслуга «Галатасарая». У них полно энергии, они все буквально бросаются на мяч. У них крепкий характер и сильные защитники», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android