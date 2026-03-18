Слот — о матче с «Галатасараем»: исторически дома мы играем лучше, чем на выезде

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем». В первой встрече турецкая команда победила со счётом 1:0.

«Позитивный момент заключается в том, что мы наконец сыграем с ними на своём поле при поддержке своих болельщиков. Исторически — и в этом сезоне тоже — мы показываем, что дома играем лучше, чем на выезде. На своём поле мы обыграли «Реал» и «Атлетико» [на общем этапе]. Усердно трудимся над тем, чтобы всё сложилось в нашу пользу, а не в пользу «Галатасарая», как это было в прошлый раз.

В первом матче у нас имелись свои моменты, но мы ими не воспользовались. Отчасти это заслуга «Галатасарая». У них полно энергии, они все буквально бросаются на мяч. У них крепкий характер и сильные защитники», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.