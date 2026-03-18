Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Сокол» объявил о назначении Евгения Харлачёва на пост главного тренера команды

Саратовский «Сокол» на официальном сайте объявил о назначении Евгения Харлачёва на пост главного тренера команды.

«Наблюдательный совет ПФК «Сокол» принял решение о назначении главным тренером Евгения Харлачёва. Специалист прибыл сегодня в Саратов и подписал контракт до конца сезона-2026/2027.

52-летний наставник хорошо знаком саратовским болельщикам. Евгений Валерьевич уже работал с бело-синими с июня 2022 по май 2023 года. Тогда под его руководством в осенней части первенства «Сокол» набрал 27 «золотых» очков из 30 возможных, что помогло завоевать путёвку в Первую лигу», — сказано в сообщении саратовцев.

На данный момент «Сокол» замыкает турнирную таблицу Первой лиги.

