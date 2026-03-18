Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Спартак — Динамо: стартовые составы на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, 18 марта

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Спартак» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Денисов, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Фернандеш, Барко, Массалыга, Угальде.

«Динамо»: Расулов, Рикардо, Осипенко, Касерес, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Гладышев, Нгамалё, Бителло, Тюкавин.

Первый матч между командами завершился разгромной победой «Динамо» (5:2). Победитель двухматчевого противостояния встретится в финале Пути РПЛ с «Краснодаром». Проигравшая команда продолжит выступления в Пути регионов.

