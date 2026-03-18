Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Тренер «Зенита» Семак высказался перед матчем Кубка России с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
— Три дня достаточно, чтобы восстановиться, следующая игра также через три дня. Думаю, что нормально. У нас 22 полевых игрока, все хотят играть. Понятно, что ротация большая как у нас, так и у нашего соперника. Все хотят играть.

— Проходила информация о повреждениях Дивеева и Вендела.
— У Дивеева не было повреждения, он болел всю неделю, когда у нас была подготовка к матчу со «Спартаком». Поэтому он не вышел в стартовом составе. По Венделу есть определённые проблемы, у Дркушича и Педро также есть небольшие проблемы.

Игра «Динамо» изменилась с приходом Евсеева, команда стала играть выше. Нам предстоит решить непростую задачу по созданию моментов, а также вскрыванию обороны соперника, чтобы забить, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

