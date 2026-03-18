Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Милорад Мажич объяснил отмену красной карточки Йенне в матче «Балтики» с ЦСКА

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался об отмене красной карточки нападающему «Балтики» Тентону Йенне на 49-й минуте матча 21‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы победили ЦСКА (1:0). Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил форварда, но отменил решение после вмешательства VAR и показал жёлтую карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

Фото: Кадр из трансляции

«Здесь нужно акцентировать внимание на том, в какой манере игрок шёл в единоборство. Игрок «Балтики» был на высокой скорости. Рекомендации судьям — они должны следовать своему первому чувству. По эфиру казалось, что это красная карточка. Поэтому есть преимущество использования видеотехнологий. Либо да, либо нет.

Был риск, шёл на скорости, не было контакта на красную карточку. Судьи VAR правильно обсуждали момент, пригласили главного судью к монитору, верно отменена красная карточка и показана жёлтая», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
