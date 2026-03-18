Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Барселона – Ньюкасл: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026, 18 марта 2026

«Барселона» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» (Испания) и «Ньюкасл» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
1-й тайм
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Рафинья – 6'     1:1 Эланга – 15'     2:1 Берналь – 18'     2:2 Эланга – 28'    

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Гарсия, Берналь, Педри, Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья, Левандовски.

«Ньюкасл»: Рамсдейл, Триппьер, Тшау, Бёрн, Холл, Жоэлинтон, Тонали, Рэмси, Барнс, Гордон, Эланга.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Ньюкасл» по сумме двух встреч победил «Карабах» со счётом 9:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые набрали 16 очков и заняли пятое место.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта переизбран на третий срок
