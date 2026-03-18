Тренер «Динамо» Мх Евсеев: к игре с «Зенитом» мы очень хорошо подготовились
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал комментарий касательно предстоящего матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом».
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'
«У нас будет сложная игра с «Зенитом». Мы к ней очень хорошо подготовились, надеюсь, зрителям понравится игра обеих команд», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
Суперфинал Кубка России сезона-2025/2026 состоится в Москве на стадионе «Лужники».
Материалы по теме
