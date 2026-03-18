Sport.es назвал причины, по которым «Барселона» хочет приобрести Бастони у «Интера»

«Барселона» рассматривает трансфер игрока миланского «Интера» Алессандро Бастони. В каталонском клубе заинтересованы в приобретении футболиста, так как сине-гранатовые нуждаются в левоногом центральном защитнике с хорошим качеством паса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, итальянец должен быстро вписаться в испанскую команду, так как игрок сочетает в себе высокие навыки игры в обороне и атаке. Кроме того, Бастони может выходить на поле в схеме с двумя или тремя центральными защитниками. Ранее в прессе появлялась информация, что чёрно-синие оценивают футболиста минимум в € 70 млн.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.