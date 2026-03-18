Компани прокомментировал предстоящий ответный матч ЛЧ «Бавария» — «Аталанта»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой». В первой встрече немецкая команда победила со счётом 6:1.

«Трудно сказать, как они подойдут к этому матчу. Ответить на это может только тренер соперников. После нашей игры у них был очень тяжёлый матч с «Интером», они добились очень хорошего результата, действовали надёжно в обороне и остро атаковали, доставив «Интеру» множество проблем. Будем готовы ко всему.

Решение [кто начнёт матч] будет основано исключительно на медицинских показаниях. Если всё пойдёт по плану, [Йонас] Урбиг сыграет в стартовом составе в воротах. Если нет, найдём другое решение», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.