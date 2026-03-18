Мажич высказался о стычке Талалаева с Челестини и объяснил удаления тренеров

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разобрал эпизод с участием главных тренеров Андрея Талалаева и Фабио Челестини в концовке матча «Балтики» и ЦСКА (1:0). Встреча завершилась потасовкой с участием тренерских штабов обеих команд.

«Я получил очень много сообщений, в Южной Америке люди видели этот момент, это не очень хорошо. Чётко и понятно: когда тренер или кто‑то другой из технической зоны не даёт возможность другой команде начать игру быстро и сразу… Очевидно ударил по мячу. Это красная карточка. Не хочу обсуждать жесты от тренера. Была реакция игрока ЦСКА, но это толчок — нет агрессивного поведения, можно сказать, безрассудно, он правильно наказан жёлтой карточкой.

Красная карточка тренера ЦСКА — он ушёл из своей технической зоны в чужую, в конфронтационной манере. Когда тренер идёт в другую техническую зону, это нарушение на красную карточку. Можно было добавить две, три, четыре жёлтые карточки. Судья правильно удалил тренеров обеих команд.

Обсуждали на Экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), единогласное решение — правильно показана красная карточка тренеру «Балтики». Для тренера ЦСКА Челестини также правильно красная карточка. Кармо — жёлтая. В целом судья верно оценил момент», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».