Тоттенхэм Хотспур — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главный тренер сборной Мали высказался о кандидатах в национальную команду из РПЛ

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о кандидатах на попадание в состав национальной команды из чемпионата России, упомянув полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга и защитника «Балтики» Натана Гассама.

«Да, Натан Гассама стал намного сильнее, играя за «Балтику». У него блестящее будущее. Российская лига сильна, игроку нужно быть тактически, физически и технически хорошим, но психологическая подготовка также имеет решающее значение в России. Если можешь играть в этой лиге, значит, у тебя есть качества. Майга прошёл предварительный отбор в сборную», — сказал Саинтфит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гассама в нынешнем сезоне провёл 22 матча за «Балтику» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Майга выходил в составе «Пари НН» 16 раз и не совершил голевых действий.

Напомним, в скором времени сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Мали. Игра состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

